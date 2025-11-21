Экс-мэру Сочи Копайгородскому утвердили обвинение по делу о растрате
Генпрокуратура утвердила обвинение бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, а также его супруге Янине Копайгородской и ее помощнику Александру Пасунько. Фигуранты обвиняются в растрате, взяточничестве и легализации денежных средств, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Кроме того, Копайгородской и Пасунько инкриминируется ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, подкуп свидетеля).
Следствие считает, что с января 2022 г. по март 2024 г. мэр Сочи похитил два земельных участка, вверенные ему, на общую сумму не менее 26 млн руб. Он оформил их на супругу и подконтрольное лицо. Кроме того, в период с марта 2022-го по май 2024 г. он получил взятку в размере 248 млн руб. от представителей коммерческих организаций. За это он должен был обеспечить благоприятные условия для развития бизнеса.
29 октября у семьи Копайгородского в ходе обысков изъяли 62,2 млн руб., $40 000 и более 2000 евро. После этого деньги хранятся на спецсчете. Больше всего средств правоохранители обнаружили в двух квартирах сына Копайгородских в Москве на Цветном бульваре и в Санкт-Петербурге на Миллионной улице.