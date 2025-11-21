Экс-мэру Сочи Копайгородскому утвердили обвинение по делу о растрате

Следствие считает, что с января 2022 г. по март 2024 г. мэр Сочи похитил два земельных участка, вверенные ему, на общую сумму не менее 26 млн руб. Он оформил их на супругу и подконтрольное лицо. Кроме того, в период с марта 2022-го по май 2024 г. он получил взятку в размере 248 млн руб. от представителей коммерческих организаций. За это он должен был обеспечить благоприятные условия для развития бизнеса.