Биометрия выявила на границе более 1700 иностранцев с запретом на въезд в Россию

С 1 июля иностранцев, не сдавших биометрию, также начали отключать от мобильной связи. По новым правилам заключить договор с оператором без регистрации в Единой биометрической системе для иностранца теперь невозможно. Иностранцы, прошедшие биометрическую регистрацию, могут оформить на себя до 10 сим-карт.