Биометрия выявила на границе более 1700 иностранцев с запретом на въезд в Россию

Ведомости

Эксперимент по сбору биометрических данных у въезжающих в Россию иностранцев позволил выявить более 1700 человек, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании Государственной пограничной комиссии.

Первый этап эксперимента стартовал 1 декабря 2024 г. Технологию тестируют в московских аэропортах и на автомобильном пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области. В конце июня 2025 г. начался второй этап. В его рамках иностранные граждане получили возможность заранее подать заявление о въезде через мобильное приложение RuID.

Мантуров отметил, что с учетом положительных результатов эксперимент необходимо масштабировать на большинство пунктов пропуска.

С 1 июля иностранцев, не сдавших биометрию, также начали отключать от мобильной связи. По новым правилам заключить договор с оператором без регистрации в Единой биометрической системе для иностранца теперь невозможно. Иностранцы, прошедшие биометрическую регистрацию, могут оформить на себя до 10 сим-карт.

