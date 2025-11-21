Суд изъял активы экс-депутата Госдумы Гаджиева и его семьи за помощь ВСУ

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры России к бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву (считается в России иноагентом) и его родственникам, изъял их активы на сумму более 2 млрд руб., а также запретил деятельность обвиняемых на территории РФ. Об этом сообщил Telegram-канал судов Дагестана.