Суд изъял активы экс-депутата Госдумы Гаджиева и его семьи за помощь ВСУ
Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры России к бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву (считается в России иноагентом) и его родственникам, изъял их активы на сумму более 2 млрд руб., а также запретил деятельность обвиняемых на территории РФ. Об этом сообщил Telegram-канал судов Дагестана.
Изъятые у Гаджиева и его семьи активы включают в себя полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного им ООО, денежные средства, 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками, коммерческие здания и помещения.
Суд признал Гаджиева, его сына Магомедрасула, сестру Раисату Гаджилову и сожительницу Нину Коломийцеву участниками экстремистского объединения. Такое решение было принято в связи с тем, что они оказывали материальную и иную поддержку «вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса».
20 августа «Ведомости» писали, что под личным контролем генерального бывшего прокурора России Игоря Краснова в Советский райсуд Махачкалы был подготовлен иск к Гаджиеву и его родственникам. Всего по иску Генпрокуратуры 11 ответчиков.
В Генпрокуратуре установили, что сам Гаджиев, его сын, сожительница Коломийцева и сестра Гаджилова «образуют единую группу лиц, деятельность которой в качестве объединения подлежит запрету на территории России».