Суд изъял активы экс-начальника депкульта Москвы Кибовского по делу о коррупции

Кибовский был задержан в июле 2024 г. и решением Кунцевского суда Москвы заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). Следователи считают, что с 2017 по 2023 г. он получал вознаграждения от коммерческих структур за содействие в заключении госконтрактов. Общий размер предполагаемых взяток превышает 114 млн руб. Кибовский вину не признает. Его защита утверждает, что обвинение основано на показаниях директора «Мосгорпарка» Виктории Хабалоновой, подозреваемой в посредничестве при даче взятки, которой, по словам адвоката Потаповой, следствие предложило избежать приговора в обмен на сотрудничество.