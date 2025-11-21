Газета
Суд изъял активы экс-начальника депкульта Москвы Кибовского по делу о коррупции

Кунцевский районный суд Москвы изъял имущество бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского и членов семьи скончавшегося в 2015 г. бывшего главы таможенного комитета Анатолия Круглова. Об этом сообщает РБК. 

Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество, связанное с Кибовским, включая 15 квартир, пять из которых находятся в центре Москвы, восемь нежилых помещений, 11 машино-мест, пять земельных участков в Истринском районе Московской области и четыре загородных дома, включая владение в поселке Millenium Park. Кроме того, надзорное ведомство требовало изъять 11 автомобилей, среди которых Bentley Bentayga V8 стоимостью около 18 млн руб. и электрический внедорожник Hongqi E-HS9 стоимостью более 12 млн руб., а также четыре мотоцикла, включая премиум-модель Indian Challenger Limited стоимостью более 3 млн руб.

Кроме того, Генеральная прокуратура потребовала взыскать с Кибовского и его бывшей супруги 37 млн руб., полученных от операций с ценными бумагами, и обратить в доход государства 56 000 обычных именных акций АО «Транспортно-экспедиционная компания».

У экс-главы департамента культуры Москвы хотят конфисковать имущество

Общество

По иску также проходит бывший директор ООО «Евроком» Андрей Нероденков и его семья. В их отношении прокуратура запросила конфискацию двух квартир на Остоженке, каждая из которых оценивается более чем в 2 млрд руб., а также 12 земельных участков и семи домов в элитных районах Подмосковья.

Кибовский был задержан в июле 2024 г. и решением Кунцевского суда Москвы заключен под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). Следователи считают, что с 2017 по 2023 г. он получал вознаграждения от коммерческих структур за содействие в заключении госконтрактов. Общий размер предполагаемых взяток превышает 114 млн руб. Кибовский вину не признает. Его защита утверждает, что обвинение основано на показаниях директора «Мосгорпарка» Виктории Хабалоновой, подозреваемой в посредничестве при даче взятки, которой, по словам адвоката Потаповой, следствие предложило избежать приговора в обмен на сотрудничество.

