Володин запустил опрос об ответственности за использование питбайков детьми

По данным Володина, МВД России предложило ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми, «вплоть до конфискации». Он указал, что за девять месяцев текущего года было зарегистрировано 659 ДТП, в которых несовершеннолетние находились за рулем питбайка. В авариях были пострадавшие и погибшие, в том числе среди пешеходов.