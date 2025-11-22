Володин запустил опрос об ответственности за использование питбайков детьми
Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос на тему введения ответственности за использование питбайков детьми. Инициативу МВД он предложил обсудить в своем канале в Max.
Спикер Госдумы отметил, что питбайки становятся популярнее среди детей из-за своей невысокой стоимости, также нет ограничений на их покупку и пользование. Но питбайк – это не транспортное средство, а спортинвентарь, подчеркнул он.
По данным Володина, МВД России предложило ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми, «вплоть до конфискации». Он указал, что за девять месяцев текущего года было зарегистрировано 659 ДТП, в которых несовершеннолетние находились за рулем питбайка. В авариях были пострадавшие и погибшие, в том числе среди пешеходов.
«Выезд на нем на автомагистрали, особенно под управлением ребенка, несет в себе опасность для всех. Мы должны сделать все, чтобы защитить детей и участников дорожного процесса», – написал он.
В сентябре депутаты Вологодской облдумы запретили продажу моторного топлива лицам до 18 лет. Инициатива губернатора Георгия Филимонова была вызвана восьмикратным ростом аварий с подростками на мотоциклах. Исключением являются подростки в возрасте 16 лет и старше, которые могут подтвердить право на управление мототехникой, предъявив соответствующее удостоверение.
Затем в регионе заработал механизм административной ответственности за продажу моторного топлива несовершеннолетним. Штрафы для граждан составят от 3000 до 5000 руб., для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб., для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.