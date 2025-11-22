РАН обсудит проект переброски вод из рек Печора и Северная Двина в Донбасс
Тему строительства трубопровода, через который появится возможность перебросить воду из рек Печора и Северная Двина в Донбасс, обсудят на заседании отделения наук о Земле Российской академии наук (РАН). Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Он рассказал, что этот вопрос уже рассматривался 22 октября на заседании научного совета «Водные ресурсы суши» РАН, а 2 декабря Данилов-Данильян представит соответствующий доклад на отделении наук о Земле. Если отделение поддержит проект, «то и президиум РАН тоже», добавил он.
Строительство трубопровода от Печоры и Северной Двины, которые впадают в Северный Ледовитый океан, может занять пять-семь лет. Руководитель института уточнил, что трубопровод следует направить через Каму и Волгу, далее – через канал Волго-Дон – 2 в Приазовье.
В августе президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным заявил, что водоснабжение стало одной из наиболее актуальных проблем региона. Губернатор рассказал, что водопотери в некоторых местах достигают 60% и это происходит из-за сокращения графиков подачи воды и усиления износа сетей в связи с этим.
В октябре Пушилин рассказывал, что по всей территории ДНР проведут геологоразведку для поиска альтернативных источников воды. Скважину для добычи подземных вод уже пробурили в Амвросиевском муниципальном округе.
Россия занимает второе место в мире по запасам пресной воды, но они распределены по территории нашей страны неравномерно, отмечал советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш. По его словам, около 80% запасов сосредоточены в азиатской части и лишь 20% – в европейской. При этом недостаток воды остро ощущается в низовьях Волги и Дона, на Кубани, в Крыму и Донбассе.