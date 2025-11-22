РАН обсудит проект переброски вод из рек Печора и Северная Двина в Донбасс

Россия занимает второе место в мире по запасам пресной воды, но они распределены по территории нашей страны неравномерно, отмечал советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш. По его словам, около 80% запасов сосредоточены в азиатской части и лишь 20% – в европейской. При этом недостаток воды остро ощущается в низовьях Волги и Дона, на Кубани, в Крыму и Донбассе.