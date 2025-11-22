Росздравнадзор опроверг данные о нехватке препаратов для диабетиков в регионах
Telegram-канал Baza ранее сообщил о дефиците препаратов для диабетиков в Пензенской области, Якутии, Красноярском крае и Новосибирской области. Дефицит лекарств «Левемир» и «Апидра» каналу подтвердили несколько крупных пензенских сетей аптек, говорится в публикации.
Росздравнадзор опубликовал данные по остаткам лекарств. В частности, в Пензенской области в наличии 2252 упаковки препарата «Апидра» и 11 142 упаковки «Левемира».
В Якутии остается 666 и 1576 упаковок соответственно, в Красноярском крае – 2501 и 5380, в Новосибирской области – 4832 и 11 712 упаковок, говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что с начала года в гражданский оборот ввели более 923 000 упаковок препарата «Апидра», что соответствует среднегодовым показателям, и почти 1,4 млн упаковок препарата «Левемир».
В феврале СК возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) из-за дефицита льготных лекарств в Ивановской области. Сообщалось, что на 2025 г. для департамента здравоохранения региона на обеспечение граждан льготными лекарственными препаратами было предусмотрено финансирование в размере 2,2 млрд руб. Но чиновники регионального минздрава не проводили закупки вовремя и в достаточном количестве. В том числе это касается препаратов для лечения сахарного диабета, бронхо-легочных и онкологических заболеваний.