Росздравнадзор опроверг данные о нехватке препаратов для диабетиков в регионах

В феврале СК возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) из-за дефицита льготных лекарств в Ивановской области. Сообщалось, что на 2025 г. для департамента здравоохранения региона на обеспечение граждан льготными лекарственными препаратами было предусмотрено финансирование в размере 2,2 млрд руб. Но чиновники регионального минздрава не проводили закупки вовремя и в достаточном количестве. В том числе это касается препаратов для лечения сахарного диабета, бронхо-легочных и онкологических заболеваний.