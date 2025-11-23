В аэропортах Жуковский и «Стригино» введены временные ограничения
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и отправление воздушных судов в аэропортах Жуковского («Раменское») и Нижнего Новгорода («Стригино»).
Принятые меры направлены на обеспечение безопасности полетов. Точные сроки действия ограничений и причины их введения в официальном сообщении не уточняются.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, за прошедшую ночь на подлете к Москве были сбиты два украинских беспилотника. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы.