Россияне могут бесплатно проверить в БКИ наличие взятых мошенниками кредитов
Россияне могут бесплатно узнать, не брали ли мошенники кредиты на их имя, с помощью проверки кредитной истории. Как пояснил RT адвокат Дмитрий Пашин, эти данные хранятся в Бюро кредитных историй (БКИ).
Для получения информации необходимо направить запрос в Центральный каталог кредитных историй через портал «Госуслуги» или сайт ЦБ. Ответ с указанием контактов соответствующего БКИ обычно приходит в течение дня.
После этого нужно сделать запрос на сайте бюро для получения отчета со всеми действующими кредитами. Бесплатно получить отчет можно два раза в год, последующие запросы оплачиваются по тарифам конкретного БКИ.
В МВД сообщили 16 ноября, что мошенники применяют актуальные геоданные граждан для запугивания и обмана. Злоумышленники устанавливают доверительные отношения на сайтах знакомств, чтобы получить доступ к местонахождению жертвы. Используя эту информацию, аферисты под видом представителей силовых структур или военнослужащих Украины угрожают людям и принуждают их к передаче денег через курьеров либо банковским переводом на контролируемые счета.