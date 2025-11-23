Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Россияне могут бесплатно проверить в БКИ наличие взятых мошенниками кредитов

Ведомости

Россияне могут бесплатно узнать, не брали ли мошенники кредиты на их имя, с помощью проверки кредитной истории. Как пояснил RT адвокат Дмитрий Пашин, эти данные хранятся в Бюро кредитных историй (БКИ).

Для получения информации необходимо направить запрос в Центральный каталог кредитных историй через портал «Госуслуги» или сайт ЦБ. Ответ с указанием контактов соответствующего БКИ обычно приходит в течение дня.

После этого нужно сделать запрос на сайте бюро для получения отчета со всеми действующими кредитами. Бесплатно получить отчет можно два раза в год, последующие запросы оплачиваются по тарифам конкретного БКИ.

В МВД сообщили 16 ноября, что мошенники применяют актуальные геоданные граждан для запугивания и обмана. Злоумышленники устанавливают доверительные отношения на сайтах знакомств, чтобы получить доступ к местонахождению жертвы. Используя эту информацию, аферисты под видом представителей силовых структур или военнослужащих Украины угрожают людям и принуждают их к передаче денег через курьеров либо банковским переводом на контролируемые счета.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её