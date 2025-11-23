Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву беспилотника
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, который летел на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его информации, сейчас на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.
Собянин ранее рассказал об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву. О пострадавших или разрушениях не сообщалось. Росавиация на фоне атак ввела временные ограничения на прием и отправление воздушных судов в аэропорту Жуковского («Раменское»).
В Московской области беспилотники утром 23 ноября атаковали Шатурскую ГРЭС, на территории станции возник пожар.