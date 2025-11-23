Собянин объявил о ликвидации четвертого летевшего на Москву дрона

В этот же день в Московской области в результате атаки БПЛА на территории Шатурской ГРЭС начался пожар. Губернатор региона Андрей Воробьев писал, что в Шатуре штатно работают вода, канализация и электроснабжение. Принимаются меры для оперативного восстановления теплоснабжения.