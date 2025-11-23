Газета
Главная / Общество /

Собянин объявил о ликвидации четвертого летевшего на Москву дрона

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отразили атаку одного беспилотника, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Собянин уточнил, что экстренные службы работают на месте падения обломков.

Утром 23 ноября системы ПВО уничтожили три БПЛА, летевших в сторону Москвы. О разрушениях или пострадавших в результате атаки не сообщалось.

На фоне попыток ударов Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Жуковский («Раменское») и «Внуково». В 09:31 мск представитель федерального агентства Артем Кореняко объявил об отмене действия меры в Жуковском.

В этот же день в Московской области в результате атаки БПЛА на территории Шатурской ГРЭС начался пожар. Губернатор региона Андрей Воробьев писал, что в Шатуре штатно работают вода, канализация и электроснабжение. Принимаются меры для оперативного восстановления теплоснабжения. 