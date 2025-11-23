Собянин объявил о ликвидации четвертого летевшего на Москву дрона
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны отразили атаку одного беспилотника, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Собянин уточнил, что экстренные службы работают на месте падения обломков.
Утром 23 ноября системы ПВО уничтожили три БПЛА, летевших в сторону Москвы. О разрушениях или пострадавших в результате атаки не сообщалось.
В этот же день в Московской области в результате атаки БПЛА на территории Шатурской ГРЭС начался пожар. Губернатор региона Андрей Воробьев писал, что в Шатуре штатно работают вода, канализация и электроснабжение. Принимаются меры для оперативного восстановления теплоснабжения.