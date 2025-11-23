Газета
Суд приговорил стюардессу к семи годам колонии за оскорбления военных

Ведомости

Суд в городе Видное вынес приговор стюардессе «Уральских авиалиний» по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) РФ, обвиняемой назначено семь лет колонии. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на суд. 

Стюардессу признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Суд назначил женщине семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По информации суда, в январе она увидела ролик о действиях российского танкиста на специальной военной операции, к которому она начала испытывать неприязнь. Затем женщина увидела военного в телевизионной передаче, нашла его телефон, позвонила танкисту и «высказала угрозы», пишет ТАСС.

Кроме того, в чате деревни Сапроново в Подмосковье женщина опубликовала несколько постов в поддержку спецоперации, а в одном из них она заявила о готовности угостить украинских военнослужащих чаем в случае захвата ими Подмосковья. 

В сентябре Басманный районный суд Москвы заочно вынес приговор участницам группы Pussy Riot по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Мария Алехина получила 13 лет колонии общего режима, Тасо Плетнер – 11 лет. Ольга Борисова, Диана Буркот и Алина Петрова приговорены к 8 годам лишения свободы.

