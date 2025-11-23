В аэропортах Москвы, Ярославля и Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы, Ярославля и Нижнего Новгорода, введенные утром 23 ноября, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов напомнил Кореняко в своем Telegram-канале. В нижегородском аэропорту они начали действовать около 7:30 мск. За два часа до этого стало известно о приостановке полетов в Ярославле.
Кроме того, сняты меры в московском аэропорту «Внуково». Воздушная гавань не принимала и не отправляла рейса менее часа, следует из данных Росавиации.
Ограничительные меры вводились на фоне попыток атак беспилотников на Москву и Подмосковье. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о нескольких сбитых БПЛА. Атаки дронов по Московской области привели к пожару на Шатурской ГРЭС.