Воробьев заявил о ликвидации пожара на Шатурской ГРЭС

Ведомости

Пожар на Шатурской ГРЭС, которая утром подверглась атаке беспилотников, ликвидирован, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили утром 23 ноября часть дронов в Подмосковье, но некоторые упали на территорию станции. В результате на объекте начался пожар, возникли проблемы с теплоснабжением города. 

«Электричество, холодная вода и канализация работают в штатном режиме. Пожар на ГРЭС ликвидирован. Сейчас идет дотушивание и охлаждение, полная ликвидация последствий запланирована к 17:00», – написал позднее Воробьев.  

По его данным, власти направили в округ 20 блочно-модульных котельных (БМК). В первую очередь подачу тепла планируется восстановить в объектах здравоохранения и пансионате для пожилых. Параллельно запускается подача тепла в микрорайон Керва. 

Для ускорения работ в Шатуру прибыли 20 аварийных бригад из соседних округов. При необходимости жителям предоставят обогреватели и дополнительные источники тепла, добавил Воробьев.

