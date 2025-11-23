Воробьев заявил о ликвидации пожара на Шатурской ГРЭС
Пожар на Шатурской ГРЭС, которая утром подверглась атаке беспилотников, ликвидирован, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили утром 23 ноября часть дронов в Подмосковье, но некоторые упали на территорию станции. В результате на объекте начался пожар, возникли проблемы с теплоснабжением города.
«Электричество, холодная вода и канализация работают в штатном режиме. Пожар на ГРЭС ликвидирован. Сейчас идет дотушивание и охлаждение, полная ликвидация последствий запланирована к 17:00», – написал позднее Воробьев.
По его данным, власти направили в округ 20 блочно-модульных котельных (БМК). В первую очередь подачу тепла планируется восстановить в объектах здравоохранения и пансионате для пожилых. Параллельно запускается подача тепла в микрорайон Керва.
Для ускорения работ в Шатуру прибыли 20 аварийных бригад из соседних округов. При необходимости жителям предоставят обогреватели и дополнительные источники тепла, добавил Воробьев.