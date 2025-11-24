Газета
Общество

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал о своей борьбе с раком

Ведомости

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон впервые публично рассказал о своем опыте диагностики и лечения рака простаты. По его словам, год назад он прошел обследование после того, как на этом настояла его жена Саманта, пишет The Times.

Результаты анализа показали повышенный уровень белка, а последующая биопсия подтвердила наличие онкологического заболевания. Кэмерон признался, что решил быстро начать лечение, отчасти из-за того, что его старший брат умер от рака поджелудочной железы в том же возрасте.

Экс-премьер поддержал инициативу благотворительной организации Prostate Cancer Research о внедрении целевого скрининга для мужчин из групп риска. Он прошел менее инвазивную фокальную терапию, которая позволила точечно уничтожить раковые клетки. Кэмерон подчеркнул, что современные медицинские технологии изменили баланс пользы и рисков при скрининге.

18 мая CNN сообщил, что бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Результаты биопсии показали наличие злокачественного новообразования простаты с индексом Глисона 9, что указывает на высокую степень агрессивности опухоли. Тогда же Байден заявил, что начал курс лечения и работает с ведущими онкологами.

19 октября New York Post (NYP) писала, что Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии рака простаты. По данным издания, политик выглядел «заметно ослабленным» и передвигался с поддержкой.

