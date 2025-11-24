В Госдуме предложили увеличить штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях

В конце августа зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин говорил, что борьба с нарушителями запрета рекламы в социальной сети Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) будет жесткой и бескомпромиссной. Он отметил, что мнение о том, что закон можно будет обойти и что регуляторы не станут усердствовать, «не более чем ложные надежды».