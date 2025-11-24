Газета
В Госдуме предложили увеличить штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях

Ведомости

В России могут увеличить сумму штрафов за рекламу в запрещенных в стране социальных сетях до 1 млн руб., сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект депутатов «Единой России». Документ, по данным газеты, уже направили для получения отзыва в Верховный суд, Генпрокуратуру, Минюст и МВД.

Авторы инициативы в пояснительной записке к законопроекту отметили, что небольшие размеры штрафов за подобные нарушения не оказывают необходимого превентивного воздействия на россиян. Они также подчеркнули, что доходы от рекламы при этом становятся выше в несколько раз, чем размер наказания.

Депутаты предложили, чтобы максимальные штрафы в России увеличились для физлиц с 2500 руб. до 80 000 руб., для юрлиц – с 500 000 до 1 млн руб.

В конце августа зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин говорил, что борьба с нарушителями запрета рекламы в социальной сети Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) будет жесткой и бескомпромиссной. Он отметил, что мнение о том, что закон можно будет обойти и что регуляторы не станут усердствовать, «не более чем ложные надежды».

Закон о запрете рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных экстремистскими или нежелательными в России, вступил в силу с 1 сентября 2025 г. Госдума приняла его 25 марта.

