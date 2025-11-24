МВД назвало двухфакторную аутентификацию основой финансовой самообороны россиян

23 ноября МВД рассказало, что мошенники для обмана граждан подстраивают поводы для контакта и стиль общения под возраст, интересы и жизненный опыт человека. В частности, при общении с несовершеннолетними мошенники делают упор на онлайн-игры и соцсети. Преступники выдают себя за стримеров или администраторов проектов, предлагают «призы» или «прокачку» и требуют данные карт родителей, коды из СМС или доступ к телефону.