МВД назвало двухфакторную аутентификацию основой финансовой самообороны россиян
Основными принципами финансовой обороны в России стали сложные пароли и двухфакторная аутентификация, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
«Принципы финансовой самообороны с приходом новых технологий не меняются. Никто из официальных лиц (банки, госорганы, правоохранители) не будет запрашивать биометрию (видео с лицом и голосом) по телефону или через СМС-рассылку», – отметили представители ведомства.
Сотрудники МВД также рассказали, что биометрические данные собираются строго по регламенту. Сделать это безопасно можно в отделении банка, взяв с собой паспорт. Процедура проводится в специальном кабинете. Сложные пароли и 2FA в ведомстве посоветовали использовать «везде, где это возможно».
Кроме того, россияне должны сомневаться в письмах, которые содержат призывы к действиям, например, «открой», «прочитай». Особенные подозрения, по мнению МВД, должны вызывать сообщения с длинными или сокращенными ссылками. По ним нельзя переходить, но в случае необходимости перехода важно проверять их, «даже если письмо получено от коллеги или знакомого».
Ведомство также предупредило, что на фишинговых сайтах обычно есть орфографические ошибки и некорректно работающие элементы.
23 ноября МВД рассказало, что мошенники для обмана граждан подстраивают поводы для контакта и стиль общения под возраст, интересы и жизненный опыт человека. В частности, при общении с несовершеннолетними мошенники делают упор на онлайн-игры и соцсети. Преступники выдают себя за стримеров или администраторов проектов, предлагают «призы» или «прокачку» и требуют данные карт родителей, коды из СМС или доступ к телефону.