МВД: мошенники используют разные схемы в зависимости от возраста жертвы
Злоумышленники для обмана граждан подстраивают поводы для контакта и стиль общения под возраст, интересы и жизненный опыт человека, сообщается в Telegram-канале Управления по борьбе с киберпреступлениями (УБК) МВД России.
Киберполиция представила сценарии, характерные для пяти возрастных групп. В частности, при общении с несовершеннолетними мошенники делают упор на онлайн-игры и соцсети. Преступники выдают себя за стримеров или администраторов проектов, предлагают «призы» или «прокачку» и требуют данные карт родителей, коды из СМС или доступ к телефону.
Россиян младше 25 лет обманывают в контексте вакансий и инвестиций. По данным МВД, от них требуют «активационный платеж», оплату обучения или покупку товара «для старта». Часто также встречаются фейки про «взлом госуслуг» и «оформление кредита».
Людям до 40 лет мошенники предлагают «инвестиции с гарантией», в ход также идут звонки якобы от Центробанка или Росфинмониторинга, во время которых людям сообщают о подозрительных операциях и убеждают перевести деньги «на резервный счет».
Россиян из возрастных групп 45–60 лет и старше обманывают лже-сотрудники госорганов или финансовых структур, сообщая о «финансировании терроризма», «блокировке счетов». Затем мошенники добиваются переводов или передачи средств курьерам. Кроме того, используются схемы с имитацией взлома сервисов и последующим звонком «из банка / ЦБ / ФСБ».
16 ноября в МВД сообщили, что мошенники применяют актуальные геоданные граждан для запугивания и обмана. Злоумышленники устанавливают доверительные отношения на сайтах знакомств, чтобы получить доступ к местонахождению жертвы. Затем аферисты под видом представителей силовых структур или военнослужащих Украины угрожают людям и принуждают их к передаче денег через курьеров либо банковским переводом на контролируемые счета.