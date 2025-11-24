МВД предупредило о мошеннических чатах «поиска пропавших» на спецоперации

24 ноября МВД также сообщило, что основными принципами финансовой обороны в России остаются сложные пароли и двухфакторная аутентификация. Представители ведомства посчитали, что эти функции нужно использовать «везде, где это возможно». Там также предупредили о безопасном сборе биометрических данных, который происходит строго по регламенту. Сделать это можно в отделении банка, взяв с собой паспорт.