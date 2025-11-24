МВД предупредило о мошеннических чатах «поиска пропавших» на спецоперации
Мошенники в России стали создавать чаты якобы для поиска пропавших на спецоперации военнослужащих. На самом деле, в них аферисты распространяют вредоносное программное обеспечение (ПО), сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«В мессенджерах и социальных сетях активно создаются фиктивные чаты и группы "по поиску пропавших". Их настоящая цель – не помощь, а хищение денег и получение данных», – отметили в ведомстве.
Кроме того, представители киберполиции призвали родственников военнослужащих, которые не находятся с ними на связи, сохранять бдительность даже «в этой тревожной ситуации». Они рекомендовали не сообщать личные данные «сомнительным каналам» и обращаться только в официальные органы.
24 ноября МВД также сообщило, что основными принципами финансовой обороны в России остаются сложные пароли и двухфакторная аутентификация. Представители ведомства посчитали, что эти функции нужно использовать «везде, где это возможно». Там также предупредили о безопасном сборе биометрических данных, который происходит строго по регламенту. Сделать это можно в отделении банка, взяв с собой паспорт.