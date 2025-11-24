Вильфанд спрогнозировал теплую погоду в европейской части России до конца ноября
В европейской части России сохранится теплая погода до конца ноября, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«До конца ноября теплая погода установится на всей европейской территории России. Значения будут превышать свои климатические характеристики», – отметил он.
Метеоролог подчеркнул, что в центре этой территории будут зафиксированы превышения нормы на 3-6 градусов. По его словам, на юге страны в течение прошлой недели температура была выше нормы на 7-8 градусов. При этом показатели должны снизиться в ближайшие дни, поэтому превышение составит 3-4 единицы.
18 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал о рекорде тепла, который был установлен в Москве. Воздух на опорной метеостанции ВДНХ в тот день к 11:00 прогрелся до +9,9 градуса.