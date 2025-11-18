Тишковец: в Москве побит державшийся с 1940 года рекорд тепла
18 ноября в Москве установлен рекорд тепла – воздух на опорной метеостанции ВДНХ к 11:00 прогрелся до +9,9 градуса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, прежний максимум для этой даты, установленный в 1940 г. на уровне 9,4 градуса, превзойден.
В столице сохраняется теплая, но пасмурная и дождливая погода. По данным Тишковца, за сутки в Москве выпало 12 мм осадков – около 23% от месячной нормы. В Подмосковье наиболее сильные дожди прошли в Красногорске, где зафиксировано 25 мм осадков – почти половина ноябрьской нормы.
Гидрометцентр в ночь на 18 ноября объявлял желтый уровень погодной опасности в Московской области из-за интенсивных дождей. Синоптики также прогнозировали, что повышенный температурный фон сохранится до вечера.