В Москве ночью выпало 17% от нормы осадков за месяц

За ночь в Москве выпало 17% осадков от месячной нормы, показатель достиг 9 мм, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Минувшей ночью в Москве выпало 9 мм осадков, что составляет 17% от месячной нормы ноября. При этом, с начала месяца в осадкомеры метеорологов уже попало 56 мм осадков, что на 8% больше климатической нормы ноября», – отметил он.

Кроме того, метеоролог рассказал, что в регионе из-за дождей и теплого воздуха произошел сход снежного покрова. На метеостанции ВДНХ снег сошел полностью, на станции МГУ остался еще 1 см снега, а на севере Московской области высота покрова меняется от 1 до 3 см.

24 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в европейской части России сохранится теплая погода до конца ноября. По его словам, в центре этой территории будут зафиксированы превышения нормы на 3-6 градусов.

