В московских больницах ввели идентификацию пациентов по QR-коду
Во всех московских стационарах внедрили систему автоматической фиксации взаимодействия с пациентами при помощи специального браслета с QR-кодом. Об этом говорится на сайте Москвы.
Персонал сканирует код после выполнения медицинской манипуляции. В системе ЕМИАС фиксируется время и факт процедуры. Так врачи и медсестры сразу видят лечебно-диагностический путь пациента.
«Процесс лечения становится еще прозрачнее: каждое взаимодействие с пациентом отображается в системе в режиме реального времени», – рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Раньше такие браслеты применяли только во флагманских центрах и приемных отделениях больниц в зоне проведения осмотра пациентов с использованием системы «Триаж», то есть при распределении пациентов на группы по степени тяжести их состояния.
25 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025 г. планируется модернизировать 15 корпусов ведущих московских медицинских учреждений, включая больницы им. Ф.И. Иноземцева, № 15 им. О.М. Филатова, им. В.В. Вересаева, № 1 им. Н.И. Пирогова, № 67 им. Л.А. Ворохобова, им. А.К. Ерамишанцева, ММНКЦ им. С.П. Боткина, НИКИО им. Л.И. Свержевского, Морозовскую ДГКБ и Московский многопрофильный центр паллиативной помощи.