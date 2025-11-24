В московских больницах ввели идентификацию пациентов по QR-коду

25 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025 г. планируется модернизировать 15 корпусов ведущих московских медицинских учреждений, включая больницы им. Ф.И. Иноземцева, № 15 им. О.М. Филатова, им. В.В. Вересаева, № 1 им. Н.И. Пирогова, № 67 им. Л.А. Ворохобова, им. А.К. Ерамишанцева, ММНКЦ им. С.П. Боткина, НИКИО им. Л.И. Свержевского, Морозовскую ДГКБ и Московский многопрофильный центр паллиативной помощи.