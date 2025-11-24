Экс-главу РКК «Энергия» Солнцева приговорили к восьми годам колонии
Подмосковный Королевский суд приговорил бывшего гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева к восьми годам колонии общего режима. Также инстанция удовлетворила гражданский иск на сумму 839 млн руб., пишут «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.
Суд установил его вину по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Согласно приговору, им были похищены средства «Роскосмоса» на сумму 839 млн руб.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что Солнцев и его соучастники искусственно завысили стоимость закупаемой электронно-компонентной базы, после чего незаконно присвоили разницу. В рамках данного дела один из фигурантов скончался, а уголовное преследование в отношении другого выделено в отдельное производство и приостановлено.
В январе 2023 г. Химкинский городской суд Московской области признал виновными Солнцева и гендиректора Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина Владимира Колмыкова в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Солнцев тогда получил шесть лет колонии общего режима.