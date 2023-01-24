Суд вынес приговор по делу о злоупотреблениях в «Роскосмосе» при поставках двигателей

Соглашение было заключено в конце сентября 2002 г. в рамках контракта, связанного с поставками жидкостных ракетных двигателей РД-180 для их установки на американские ракеты-носители Atlas. Сделка заключалась на невыгодных для России и НПО «Энергомаш» условиях, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные следствия. Согласно этим сведениям, «РД-Амрос», которое являлось совместным предприятием НПО «Энергомаш» и американской компании Pratt & Whitney, с 2022 г. передавалось право использования патентов и технической документации ракетных двигателей для их производства, ремонта, проведения испытаний, технической поддержки и использования в США.