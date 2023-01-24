Суд вынес приговор по делу о злоупотреблениях в «Роскосмосе» при поставках двигателей

Суд вынес приговор по делу о злоупотреблениях в «Роскосмосе» при поставках двигателейОдин из фигурантов получил три года колонии, другой – шесть лет
Химкинский городской суд Московской области признал виновными гендиректора Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина Владимира Колмыкова и экс-главу Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимира Солнцева в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, передает корреспондент «Ведомостей».
Судья Елена Ефремова назначила Колмыкову наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Солнцев, согласно приговору, получил шесть лет колонии общего режима. Оба взяты под стражу в зале суда.
Кроме того, суд взыскал с фигурантов в пользу «Энергомаша» сумму материального ущерба по делу в размере 662 млн руб. В судебных прениях государственный обвинитель заявил, что вина подсудимых полностью доказана, и запрашивал для них сроки от 5,5 до 7 лет.
По решению суда, Колмыкову и Солнцеву запрещено занимать руководящие должности в органах государственной власти и коммерческих организациях с госучастием сроком на два года. До вступления приговора в законную силу под арестом также останутся денежные суммы в размере 33 млн руб., 446 650 евро и $140 000, а также средства на расчетных счетах осужденных общей суммой несколько миллионов рублей.
12 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила подробности уголовного дела в отношении руководителей предприятий ракетно-космической промышленности. По данным издания, в марте 2015 г. Колмыков, будучи исполнительным директором НПО «Энергомаш», под давлением ранее занимавшего эту должность Владимира Солнцева подписал изменения к лицензионному соглашению с компанией «РД-Амрос» (RD Amross LLC).
Соглашение было заключено в конце сентября 2002 г. в рамках контракта, связанного с поставками жидкостных ракетных двигателей РД-180 для их установки на американские ракеты-носители Atlas. Сделка заключалась на невыгодных для России и НПО «Энергомаш» условиях, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные следствия. Согласно этим сведениям, «РД-Амрос», которое являлось совместным предприятием НПО «Энергомаш» и американской компании Pratt & Whitney, с 2022 г. передавалось право использования патентов и технической документации ракетных двигателей для их производства, ремонта, проведения испытаний, технической поддержки и использования в США.
В свою очередь в Роскосмосе накануне «Ведомостям» заявили, что ущерб на сумму более 662 млн руб., обозначенный в статье «Коммерсанта», который якобы повлекли изменения к лицензионному соглашению, «так и не наступил». Представитель Роскосмоса предположил, что публикации об ущербе в преддверии приговора «можно рассматривать как попытку оказать давление на суд».
Солнцев был задержан и арестован в 2020 г. в рамках другого уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, речь в котором идет о хищении более 1 млрд руб. при поставке электронно-компонентной базы (ЭКБ) для модуля Международной космической станции (МКС).