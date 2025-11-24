В аэропорту Калуги ввели ограничения на рейсы
В аэропорту Калуги («Грабцево») временно ограничили прием и выпуск самолетов. Такие меры введены для обеспечения безопасности полетов.
О введении ограничений в 11:59 мск сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
До этого Минобороны сообщило об уничтожении 93 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего дронов – 45 – сбили над Белгородской областью. Еще девять беспилотников уничтожены в Краснодарском крае. В Нижегородской области военные сбили семь БПЛА, в Воронежской – четыре. Также немало беспилотников пытались прорваться над акваторией морей. Так, над Черным морем сбили 20 дронов, а над Азовским – восемь.
Ночью 24 ноября Росавиация также вводила ограничения на работу аэропортов Тамбова («Донское»), Пензы и Нижнего Новгорода («Чкалов»). Позже эти меры были сняты.