В аэропорту Калуги ввели ограничения на рейсы

До этого Минобороны сообщило об уничтожении 93 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего дронов – 45 – сбили над Белгородской областью. Еще девять беспилотников уничтожены в Краснодарском крае. В Нижегородской области военные сбили семь БПЛА, в Воронежской – четыре. Также немало беспилотников пытались прорваться над акваторией морей. Так, над Черным морем сбили 20 дронов, а над Азовским – восемь.