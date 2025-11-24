Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о заражении птичьим гриппом в США
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о первом в мире зарегистрированном случае заражения человека птичьим гриппом H5N5 в США. По данным ведомства, заболевший скончался.
Санврачи уточнили, что вирус H5N5 регулярно выявляется у диких птиц в Европе, США и Канаде. Также фиксировались случаи заражения млекопитающих, в том числе лис и тюленей. Поэтому риск межвидового перехода для этого варианта вируса сохраняется.
«Тем не менее случаев передачи вируса между млекопитающими еще не зарегистрировано», – сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» находится в постоянной готовности к выявлению и изучению вирусов гриппа, включая H5N5. Используемые тест-системы обладают высокой чувствительностью и специфичностью и позволяют выявлять все актуальные циркулирующие варианты вируса гриппа H5.
22 ноября телеканал CNN писал, что житель Вашингтона умер от осложнений, вызванных штаммом птичьего гриппа, который ранее не был выявлен у людей. Пациент был пожилым человеком с хроническими заболеваниями, который был госпитализирован и проходил лечение от птичьего гриппа H5N5. Это первый зарегистрированный случай заражения человека птичьим гриппом в США за последние девять месяцев и второй зарегистрированный случай смерти человека от этого вируса в Соединенных Штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что риск заражения вирусом для населения остается низким.
17 ноября в Роспотребнадзоре заявляли об отсутствии риска распространения лихорадки денге из Нигерии в Россию, но рекомендовали соблюдать меры предосторожности при поездках в эндемичные регионы.