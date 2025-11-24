Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о заражении птичьим гриппом в США

22 ноября телеканал CNN писал, что житель Вашингтона умер от осложнений, вызванных штаммом птичьего гриппа, который ранее не был выявлен у людей. Пациент был пожилым человеком с хроническими заболеваниями, который был госпитализирован и проходил лечение от птичьего гриппа H5N5. Это первый зарегистрированный случай заражения человека птичьим гриппом в США за последние девять месяцев и второй зарегистрированный случай смерти человека от этого вируса в Соединенных Штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что риск заражения вирусом для населения остается низким.