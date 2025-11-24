МВД предупредило об активности мошенников в сезон предновогодних распродаж
«Будьте особенно внимательны при переходе по ссылкам – даже в письмах, имитирующих известные бренды или срочные уведомления. Лучше вводить адрес сайта вручную или использовать закладки, а не кликать по полученным ссылкам», – отметили в киберполиции.
По данным ведомства, объем фишинга увеличился на 10% в сравнении с тем же периодом 2024 г. Сотрудники «Почты Mail» выяснили, что наиболее популярными схемами аферистов стали розыгрыши от маркетплейсов, фейковые письма и сайты, которые дублируют интерфейсы популярных магазинов.
В «Мегафоне» отметили, что в октябре заблокировали на 50% меньше подозрительных звонков, чем в 2024 г. При этом специалисты зафиксировали больше ситуаций, когда мошенники заставляют жертву звонить им самостоятельно.
24 ноября МВД также предупредило, что аферисты стали создавать чаты якобы для поиска пропавших на спецоперации военнослужащих. На самом деле, в них злоумышленники распространяют среди россиян вредоносное ПО, крадут их средства и данные.