Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг
Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг скончался в возрасте 85 лет. Его сын Маттиас Клинг подтвердил информацию изданию Aftonbladet.
Клинг часто сотрудничал с ABBA. Он играл на саксофоне и флейте в альбомах группы Arrival, Voulez-Vous, Super Trouper и The Visitors. Музыкант также участвовал в записях таких исполнителей, как Бьерн Скифс, Джерри Уильямс, Тед Йердестад и Моника Цеттерлунд.
«Он всегда оставался в тени, но при этом участвовал в очень, очень многих проектах», – рассказал сын покойного Маттиас Клинг.
В сентябре 2024 г. возрасте 75 лет умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм. Он скончался от болезни Альцгеймера.