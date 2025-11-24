Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг

Клинг часто сотрудничал с ABBA. Он играл на саксофоне и флейте в альбомах группы Arrival, Voulez-Vous, Super Trouper и The Visitors. Музыкант также участвовал в записях таких исполнителей, как Бьерн Скифс, Джерри Уильямс, Тед Йердестад и Моника Цеттерлунд.