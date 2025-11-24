Газета
Стиль жизни

Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг

Ведомости

Музыкант шведской группы ABBA Ян Клинг скончался в возрасте 85 лет. Его сын Маттиас Клинг подтвердил информацию изданию Aftonbladet.

Клинг часто сотрудничал с ABBA. Он играл на саксофоне и флейте в альбомах группы Arrival, Voulez-Vous, Super Trouper и The Visitors. Музыкант также участвовал в записях таких исполнителей, как Бьерн Скифс, Джерри Уильямс, Тед Йердестад и Моника Цеттерлунд.

«Он всегда оставался в тени, но при этом участвовал в очень, очень многих проектах», – рассказал сын покойного Маттиас Клинг.

Aftonbladet
Аftonbladet

В сентябре 2024 г. возрасте 75 лет умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм. Он скончался от болезни Альцгеймера.

