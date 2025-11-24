Прощание с актрисой Лилией Юдиной пройдет 27 ноября

В Малый театр Юдина пришла в 1953 г. – с тех пор вся ее творческая жизнь была связана с этой труппой. За более чем 70 лет она исполнила свыше 50 ролей, среди которых Элиза Дулиттл в «Пигмалионе» Дж. Б. Шоу, Абигайль в «Стакане воды» Э. Скриба, Регина в «Привидениях» Г. Ибсена, леди Уиндермиер в «Веере леди Уиндермиер» О. Уайльда, Джульетта в «Путешественнике без багажа» Ж. Ануя, Юлия Филипповна в «Дачниках» М. Горького, Снежная королева в одноименной сказке Е. Шварца.