Суд продлил арест блогерам Чекалиным по делу о выводе средств за рубеж

По данным московской прокуратуры, Чекалины и соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. С сентября 2021 г. по февраль 2022 г. при продаже курсов они вместе с соучастниками совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента с предоставлением банку документов с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.