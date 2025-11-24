Газета
Суд продлил арест блогерам Чекалиным по делу о выводе средств за рубеж

Гагаринский суд Москвы принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) и ее бывшего мужа Артема по делу о выводе денежных средств за границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

Расследование уголовного дела в отношении Чекалиных завершилось 8 сентября. Их обвиняются по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По данным московской прокуратуры, Чекалины и соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк создали фитнес-марафон, который продавали россиянам онлайн. С сентября 2021 г. по февраль 2022 г. при продаже курсов они вместе с соучастниками совершили валютные операции по переводу более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента с предоставлением банку документов с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

