Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд арестовал вице-президента «Оборонстроя» Ясакову по делу о мошенничестве

Ведомости

Таганский суд Москвы арестовал вице-президента компании «Оборонстрой» Ирину Ясакову по делу о мошенничестве. Это следует из судебной картотеки.

Ясакову обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

ТАСС со ссылкой на защиту пишет, что постановление суда об аресте пока не обжаловано. Агентство отмечает, что Ясакова возглавляла несколько подведомственных Минобороны РФ строительных компаний, в числе которых «Оборонстрой», «Оборонэнерго», «Оборонэкспертиза» и «Оборонстройпроект».

С 2016 по 2021 гг. Ясакова работала депутатом Законодательного собрания Вологодской области. В 2017 г. Ясакову признали «самым богатым» депутатом местного парламента.

20 ноября начальника 960-го военного представительства Минобороны в Севастополе арестовали на два месяца по обвинению в вымогательстве и получении взятки. По данным ФСБ, подозреваемый вымогал, а впоследствии получил взятку от представителя судоремонтного предприятия региона за приемку корабля Черноморского флота, отремонтированного с нарушениями условий госконтракта. Этими действиями он причинил государству ущерб на сумму более 8 млн руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её