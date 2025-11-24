Суд арестовал вице-президента «Оборонстроя» Ясакову по делу о мошенничестве

20 ноября начальника 960-го военного представительства Минобороны в Севастополе арестовали на два месяца по обвинению в вымогательстве и получении взятки. По данным ФСБ, подозреваемый вымогал, а впоследствии получил взятку от представителя судоремонтного предприятия региона за приемку корабля Черноморского флота, отремонтированного с нарушениями условий госконтракта. Этими действиями он причинил государству ущерб на сумму более 8 млн руб.