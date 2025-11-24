Суд арестовал вице-президента «Оборонстроя» Ясакову по делу о мошенничестве
Таганский суд Москвы арестовал вице-президента компании «Оборонстрой» Ирину Ясакову по делу о мошенничестве. Это следует из судебной картотеки.
Ясакову обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
ТАСС со ссылкой на защиту пишет, что постановление суда об аресте пока не обжаловано. Агентство отмечает, что Ясакова возглавляла несколько подведомственных Минобороны РФ строительных компаний, в числе которых «Оборонстрой», «Оборонэнерго», «Оборонэкспертиза» и «Оборонстройпроект».
С 2016 по 2021 гг. Ясакова работала депутатом Законодательного собрания Вологодской области. В 2017 г. Ясакову признали «самым богатым» депутатом местного парламента.
20 ноября начальника 960-го военного представительства Минобороны в Севастополе арестовали на два месяца по обвинению в вымогательстве и получении взятки. По данным ФСБ, подозреваемый вымогал, а впоследствии получил взятку от представителя судоремонтного предприятия региона за приемку корабля Черноморского флота, отремонтированного с нарушениями условий госконтракта. Этими действиями он причинил государству ущерб на сумму более 8 млн руб.