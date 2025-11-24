Газета
Безруков подал иск из-за карнавальных масок с его лицом

Актер Сергей Безруков обратился в суд из-за карнавальных масок с его лицом. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Ответчиком выступила индивидуальный предприниматель Кристина Соболевская. Она выставила на продажу товары «Карнавальные маски на лицо Сергей Безруков» на Wildberries и Ozon, а также тканевые маски с изображением лица артиста. 

Безруков просит суд запретить Соболевской распространять его персональные данные в интернете и взыскать с нее компенсацию морального вреда.

В Wildberries по запросу «маски знаменитостей» насчитывается порядка 5000 карточек товаров с масками, на которых изображены лица артистов Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Аллы Пугачевой, ведущего Леонида Якубовича, а также президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

