Ректор Горного университета предложил создать государственный рейтинг вузов
В России необходимо сформировать собственную государственную систему оценки высшего образования. Такую инициативу предложил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко в интервью «Ведомостям».
По его мнению, рейтинг должен быть государственным и курироваться профильным министром, который будет лично отвечать за систему перед первым лицом страны. Оценка, по словам ректора, должна строиться по отраслевому принципу – с выделением лидеров в конкретных секторах.
«Например, в атомной отрасли или в минерально-сырьевом секторе есть несколько университетов, и среди них нужно выделять лучший. Чтобы внутри сообщества появилась некая среда для дискуссии, чтобы ректоры между собой обсуждали: «Ты в какой категории? Я в третьей, буду стараться попасть во вторую», – заявил Литвиненко.
Он отметил, что оценки важны для любого руководителя вуза. В качестве примера ректор привел зарубежную практику: в США действует система из пяти категорий вузов, в Германии – из трех, но информация о них, как правило, остается внутри профессионального сообщества.
По словам Литвиненко, дискуссия о создании внутрироссийских рейтингов началась еще в 1995 г. Тогда ректор Томского политехнического университета Юрий Похолков на одном из обсуждений сказал: «Какие критерии? Я любой вуз сделаю лидером». Однако за прошедшие 30 лет вопрос так и не был решен.
Ректор связал это с тем, что любая система ранжирования неизбежно формирует аутсайдеров. При этом, по его словам, рейтинги – это форма конкуренции, без которой невозможно развитие, особенно в условиях построения индустриальной экономики. В качестве примера он привел Китай, отметив, что за последние 20 лет страна совершила качественный рывок.
Также Литвиненко в интервью заявил, что у нас должна быть «страна, в которой за счет подъема экономики хотелось бы жить и работать». По его мнению, без сильного образования страна будет колониальной.