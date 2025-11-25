Ректор Горного университета предложил создать государственный рейтинг вузов

Ректор связал это с тем, что любая система ранжирования неизбежно формирует аутсайдеров. При этом, по его словам, рейтинги – это форма конкуренции, без которой невозможно развитие, особенно в условиях построения индустриальной экономики. В качестве примера он привел Китай, отметив, что за последние 20 лет страна совершила качественный рывок.