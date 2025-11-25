В Госдуме рассказали о схеме мошенников с программой долгосрочных сбережений
Аферисты стали предлагать перевести накопления с пенсий в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Выдают обман обещания быстрых выплат или мгновенного удвоения суммы. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.
«Мошенники пользуются тем, что термин "долгосрочные сбережения" присутствует в законах, а государство и правда стимулирует граждан копить на пенсию. Разница в том, что у программы есть строго определенные условия, оператором может быть только негосударственный пенсионный фонд (НПФ) с лицензией ЦБ, а все операции совершаются через личный кабинет на сайте фонда или через "Госуслуги"», – подчеркнул он.
Депутат объяснил, что информация об удвоении сумм вводит граждан в заблуждение. В рамках реальной программы государство софинансирует накопления, но делает это только в размере до 36 000 руб. ежегодно. При этом, чтобы воспользоваться такой функцией, доход не должен быть выше 80 000 руб. в месяц. По его словам, средства, согласно закону, поступают не мгновенно, а на следующий год после взноса.
Гаврилов предупредил, что госструктуры не проводят рекламных звонков, не собирают паспортные данные таким образом. Он также призвал россиян обращать внимание на адреса сайтов с названиями вроде «две пенсии» или «пенсия два», которые точно не относятся к государству.
24 ноября МВД РФ предупредило, что мошенники в России активизируются перед Новым годом в период распродаж. По данным ведомства, объем фишинга увеличился на 10% в сравнении с аналогичным временем 2024 г. Наиболее популярными схемами аферистов стали розыгрыши от маркетплейсов, фейковые письма и сайты, которые дублируют интерфейсы популярных магазинов.