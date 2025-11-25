В Госдуме рассказали о схеме мошенников с программой долгосрочных сбережений

Депутат объяснил, что информация об удвоении сумм вводит граждан в заблуждение. В рамках реальной программы государство софинансирует накопления, но делает это только в размере до 36 000 руб. ежегодно. При этом, чтобы воспользоваться такой функцией, доход не должен быть выше 80 000 руб. в месяц. По его словам, средства, согласно закону, поступают не мгновенно, а на следующий год после взноса.