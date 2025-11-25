Газета
Общество

Суд обратил активы бизнесменов Боброва и Бикова в доход государства

Ведомости

Ленинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и принял решение об обращении в доход государства активов бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Исковое заявление было подано 28 октября. В списке ответчиков по делу значатся 15 физических лиц, включая самих Бикова и Боброва, а также бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и председателя совета директоров корпорации СТС Татьяну Черных, которые в настоящее время находятся под следствием.

Среди ответчиков – юридических лиц значатся три компании: ООО «Базфорс», ООО «Предприятие проектного финансирования» и ООО «ТЭА». Еще 16 компаний, включая АО «Ямалкоммунэнерго», АО «Водный союз» и КБ «Агропромкредит», привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц. Согласно данным бухгалтерской отчетности АО «Ямалкоммунэнерго» за 2023 г., компания «ТЭА» является его единственным акционером.

Как писали «Ведомости», в иске говорится, что предприниматели приобрели значительное количество ресурсоснабжающих и коммунальных компаний в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за счет активов, происхождение которых не соответствует их законным доходам.

