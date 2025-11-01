Генпрокуратура требует конфисковать акции энергокомпаний экс-советника Чубайса

Из искового заявления Генпрокуратуры следует, что с 1999 г. предприниматели Биков и Бобров вместе с подчиненной Черных занимали руководящие должности в ОАО «Тюменьэнерго», структурном подразделении РАО «ЕЭС России». Замещение публично значимых должностей обязывало их соблюдать антикоррупционные ограничения и избегать конфликта интересов. Но, как установил надзорный орган, Биков и Бобров использовали свои полномочия для личного обогащения, получая доступ к стратегическим объектам энергетической инфраструктуры Уральского региона и лоббируя свои коммерческие интересы через различные связи, уточнил собеседник. По словам источника, помогли им в этом неформальные связи с федеральными и региональными чиновниками, а также с бывшим председателем правления РАО ЕЭС Анатолием Чубайсом.