Генпрокуратура требует конфисковать акции энергокомпаний экс-советника Чубайса«Ведомости» узнали подробности второго иска о конфискации активов Бикова и Боброва
Заместитель генерального прокурора обратился с новым иском об обращении в доход государства пакетов акций и долей в уставных капиталах 11 компаний, связанных с уральскими бизнесменами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым, сообщили «Ведомостям» два источника, знакомые с исковыми требованиями. Среди них – промышленные предприятия («ЭК Восток», «Сибирь-холдинг»), энергетические компании («Ямалкоммунэнерго», «Тюменский энергетический альянс», «Нижневартовская энергосбытовая компания», «ЭК инвест», «ТЭО»), а также банк «Агропромкредит» и пенсионный фонд «Профессиональный».
Антикоррупционный иск был подан в Ленинский районный суд Екатеринбурга 28 октября. Предварительное заседание назначено на 11 ноября. В числе ответчиков 15 физических лиц, среди которых Биков, Бобров, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных. Также к делу привлечены три юридических лица – ООО «Базфорс», ООО «Предприятие проектного финансирования» и ООО «ТЭА». Еще 16 компаний указаны в качестве третьих лиц, среди них АО «Ямалкоммунэнерго», АО «Водный союз» и КБ «Агропромкредит».
По словам собеседника, в иске говорится, что предприниматели приобрели значительное количество ресурсоснабжающих и коммунальных компаний в Свердловской, Курганской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах за счет активов, происхождение которых не соответствует их законным доходам.
Из искового заявления Генпрокуратуры следует, что с 1999 г. предприниматели Биков и Бобров вместе с подчиненной Черных занимали руководящие должности в ОАО «Тюменьэнерго», структурном подразделении РАО «ЕЭС России». Замещение публично значимых должностей обязывало их соблюдать антикоррупционные ограничения и избегать конфликта интересов. Но, как установил надзорный орган, Биков и Бобров использовали свои полномочия для личного обогащения, получая доступ к стратегическим объектам энергетической инфраструктуры Уральского региона и лоббируя свои коммерческие интересы через различные связи, уточнил собеседник. По словам источника, помогли им в этом неформальные связи с федеральными и региональными чиновниками, а также с бывшим председателем правления РАО ЕЭС Анатолием Чубайсом.
В результате с 1999 по 2024 г. они создали и развили группу компаний «Корпорация СТС», включающую более 30 обществ, контролирующих генерацию и поставку электроэнергии, тепло- и водоснабжение, а также обращение с коммунальными отходами на территории Уральского федерального округа. Часть активов, по словам источника, была приобретена через доверенных лиц и номинальные структуры, включая АО КБ «Агропромкредит», ООО «Сибирь-холдинг», НПФ «Профессиональный» и другие компании. Это позволило Бикову и Боброву монополизировать рынок, управлять операционной деятельностью компаний и легализовать незаконно полученные активы через вновь созданные общества, пояснил собеседник. Совокупная капитализация компаний составляет 30 млрд руб. Незаконное обогащение предпринимателей нанесло ущерб экономике и правопорядку страны, подорвало демократические и этические ценности и создало угрозы стабильности общества, уточняет источник.
Комментарием ответчиков и их представителей «Ведомости» пока не располагают.
10 октября суд удовлетворил ранее заявленный иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства доли в компании «Корпорация СТС», ООО «Интертехэлектро – новая генерация» и ООО «Курганская ТЭЦ», а также в других организациях, всего около 40 обществ. По оценке надзорного ведомства, совокупная капитализация группы составила примерно 130 млрд руб., годовая выручка – около 120 млрд руб., валовая прибыль – 17 млрд руб.
Бывший вице-губернатор Свердловской области Чемезов параллельно проходит фигурантом по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Он был заключен под стражу в конце сентября. По версии следствия, он за денежное вознаграждение оказывал покровительство Бикову и Боброву при приватизации «Облкоммунэнерго» и лоббировал интересы холдинга в региональных органах власти. Вину он не признает.