Общество

Суд национализировал активы бизнесмена Артема Бикова

Ленинский районный суд Екатеринбурга конфисковал активы бывшего советника Анатолий Чубайса Артема Бикова и бизнесмена Алексея Боброва в пользу государства. У них изъяли акции «Корпорации СТС», включающей «Облкоммунэнерго», «Курганскую ТЭЦ» и др. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, в 2015 г. «Корпорация СТС» незаконно приватизировала «Облкоммунэнерго», которое принадлежало Свердловской области.

Как пишет «Коммерсантъ», в иске были названы более 150 ответчиков и связанных с ними лиц. Среди них – бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. 30 сентября его арестовали по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

«Ведомости» писали, что задержание Чемезова может быть связано с уголовным делом о субсидиях, которые региональное правительство выделяло АО «ОТСК» (Объединенная теплоснабжающая компания, дочерняя структура «Облкоммунэнерго»). 

До этого, 15 сентября, Генпрокуратура подала иск в суд об обращении в доход государства «Облкоммунэнерго», фактическими владельцами которого считают Бикова и Боброва.

