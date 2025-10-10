Суд национализировал активы бизнесмена Артема Бикова

Как пишет «Коммерсантъ», в иске были названы более 150 ответчиков и связанных с ними лиц. Среди них – бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. 30 сентября его арестовали по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).