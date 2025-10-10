Суд национализировал активы бизнесмена Артема Бикова
По данным следствия, в 2015 г. «Корпорация СТС» незаконно приватизировала «Облкоммунэнерго», которое принадлежало Свердловской области.
Как пишет «Коммерсантъ», в иске были названы более 150 ответчиков и связанных с ними лиц. Среди них – бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. 30 сентября его арестовали по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
«Ведомости» писали, что задержание Чемезова может быть связано с уголовным делом о субсидиях, которые региональное правительство выделяло АО «ОТСК» (Объединенная теплоснабжающая компания, дочерняя структура «Облкоммунэнерго»).
До этого, 15 сентября, Генпрокуратура подала иск в суд об обращении в доход государства «Облкоммунэнерго», фактическими владельцами которого считают Бикова и Боброва.