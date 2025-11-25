Газета
Общество

Прах супругов Щедрина и Плисецкой развеяли над Окой

Ведомости

Прах композитора Родиона Щедрина и его жены, балерины Майи Плисецкой развеяли над рекой Окой в соответствии с завещанием. Об этом ТАСС сообщил театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа.

29 августа в Большом театре сообщили, что Щедрин умер в возрасте 92 лет. Прощание с композитором прошло в камерной обстановке незадолго до кремации.

Щедрин является автором балетов «Конек-горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» и опер «Мертвые души», «Лолита», «Очарованный странник», «Боярыня Морозова», «Левша», «Рождественская сказка». Щедрин создал более полутора сотен камерных, хоровых и симфонических пьес, а также музыку к театральным постановкам и кино.

