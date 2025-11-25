Полицейского приговорили к четырем годам условно за взятку от редактора Ura.ru

Аллаярова задержали 6 июня. Его отпустили, когда были завершены процедуры обыска и допроса, но в тот же день повторно задержали и арестовали на два месяца по обвинению в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). 25 июня суд отклонил жалобу защиты и оставил редактора в СИЗО до 4 августа.