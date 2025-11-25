Полицейского приговорили к четырем годам условно за взятку от редактора Ura.ru
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 Андрея Карпова к четырем годам условно, передает ТАСС. Его обвиняли в получении взяток от редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова.
Осужденного также лишили звания старшего лейтенанта полиции, у него конфискуют 120 000 руб., которые он получил в виде взятки.
Прокуратура просила для Карпова четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф на сумму 600 000 руб.
21 ноября Карпов на заседании суда признался, что получал от журналиста деньги. Он заявил, что раскаивается в содеянном. Обвиняемый также подтвердил, что его зарплата в полиции составляла около 60 000 руб. На вопрос о мотивах передачи служебных сводок он ответил: «Не знаю».
Аллаярова задержали 6 июня. Его отпустили, когда были завершены процедуры обыска и допроса, но в тот же день повторно задержали и арестовали на два месяца по обвинению в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ). 25 июня суд отклонил жалобу защиты и оставил редактора в СИЗО до 4 августа.