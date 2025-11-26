Власти РФ больше не считают миграцию инструментом решения проблем демографии
Миграция иностранных граждан больше не рассматривается российскими властями как средство решения демографических проблем. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью «Российской газете». Так он прокомментировал новую концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 гг.
Гребенкин отметил, что миграция теперь определяется лишь как дополнительный инструмент для решения экономических задач. Среди ключевых нововведений – меры, направленные на предотвращение формирования в регионах замкнутых этнических анклавов.
По его словам, иностранцы не смогут рассчитывать на бессрочное проживание в России без достаточных оснований. После окончания срока законного пребывания они должны будут покинуть страну, а для членов их семей, не работающих и не обучающихся, вводятся дополнительные ограничения.
В сфере трудовой миграции акцент будет сделан на прозрачности и контроле процессов привлечения иностранной рабочей силы, а также на развитии организованных форм набора. Такая работа уже ведется с Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией, уточнил Гребенкин.
Он подчеркнул, что новая концепция напрямую увязывает миграционную политику с обеспечением национальной безопасности, что становится ее ключевым принципом.
24 ноября начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции миграционной службы МВД России Алексей Гасак сообщил, что МВД с начала 2025 г. не допустило въезда в страну более 160 000 иностранных граждан. Число задокументированных нарушений режима въезда и пребывания увеличилось на 30%.