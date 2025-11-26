Страховщики начали использовать ИИ и спутники для оценки рисков в Арктике

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным 24 ноября отметил, что сегодня развитие Арктики для страны имеет значение, сопоставимое с развитием космоса в советскую эпоху. «Даже родилась такая фраза, что "Арктика – новый космос"», – подчеркнул он. По его словам, в Арктике формируется до 10% ВВП, «при том, что живет 2% населения». Чибис добавил, что Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении арктических территорий – «46% валового продукта, который в мировой Арктике производится, производится на нашей территории».