Страховщики начали использовать ИИ и спутники для оценки рисков в Арктике
Климатические изменения в Арктике заставляют страховой рынок активно внедрять цифровые технологии. Ключевым фактором для оценки рисков стало таяние вечной мерзлоты, которое теперь отслеживается в реальном времени с помощью спутниковых карт потепления. Это позволяет страховщикам прогнозировать угрозы для инфраструктуры и транспортных маршрутов. Об этом «Ведомостям» рассказали представители крупных российских страховых компаний.
Искусственный интеллект стал важным инструментом анализа данных. Нейросети обрабатывают тысячи спутниковых изображений, учась отличать старые ледяные щиты от новых и определяя наиболее уязвимые участки. Как отмечает представитель «Абсолют страхования» Михаил Мосесов, эти данные позволяют компаниям рассчитывать риски для промышленных объектов.
Крупные российские страховщики уже применяют такие системы на практике. «Согаз» использует спутниковый мониторинг ледовой обстановки при страховании арктических месторождений и ледоколов. В «Ингосстрахе» разрабатывают ИИ-систему для прогнозирования климатических рисков в агростраховании на основе мультиспектральных данных со спутников.
По словам директора корпоративного страхования «Сберстрахования» Зары Геворкян, внедрение этих технологий повышает безопасность мореплавания и ускоряет реагирование при авариях. Эксперт считает, что это не только сделает маршруты безопаснее, но и позволит в перспективе снизить страховые тарифы для клиентов.
Несмотря на активное развитие технологий, сохраняется проблема нехватки открытых данных из научных центров. Тем не менее, переход на спутниковый мониторинг и ИИ-модели свидетельствует о формировании новых стандартов работы страховых компаний в Арктическом регионе.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом России Владимиром Путиным 24 ноября отметил, что сегодня развитие Арктики для страны имеет значение, сопоставимое с развитием космоса в советскую эпоху. «Даже родилась такая фраза, что "Арктика – новый космос"», – подчеркнул он. По его словам, в Арктике формируется до 10% ВВП, «при том, что живет 2% населения». Чибис добавил, что Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении арктических территорий – «46% валового продукта, который в мировой Арктике производится, производится на нашей территории».