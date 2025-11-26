Газета
Главная / Общество /

МВД предупредило о распространении вредоносного ПО под видом антирадаров

Ведомости

Мошенники используют якобы бесплатные приложения для обнаружения камер на дорогах, чтобы распространять среди граждан вредоносное программное обеспечение (ПО), сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«В ряде регионов зафиксированы случаи, когда граждане скачивали якобы бесплатные сервисы для просмотра расположения дорожных камер, после чего с их счетов происходили списания денежных средств», – подчеркнули представители ведомства.

По данным киберполиции, аферисты делятся файлами формата apk в анонимных каналах. Их также можно встретить на «пиратских» сайтах. Когда пользователь устанавливает файл, программный модуль приложения получает доступ к банковским приложениям или SMS, говорится в публикации. Из-за этого мошенники могут совершать несанкционированные списания.

24 ноября МВД предупредило, что в России аферисты стали создавать чаты якобы для поиска пропавших на спецоперации военнослужащих. На самом деле, в них аферисты распространяют вредоносное ПО. Представители киберполиции призвали родственников военнослужащих, которые не находятся с ними на связи, сохранять бдительность даже «в этой тревожной ситуации».

