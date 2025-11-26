МВД предупредило о распространении вредоносного ПО под видом антирадаров

24 ноября МВД предупредило, что в России аферисты стали создавать чаты якобы для поиска пропавших на спецоперации военнослужащих. На самом деле, в них аферисты распространяют вредоносное ПО. Представители киберполиции призвали родственников военнослужащих, которые не находятся с ними на связи, сохранять бдительность даже «в этой тревожной ситуации».