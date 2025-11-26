В РФ создадут инжиниринговые центры для мелкосерийного производства

Секиринский отметил, что формирование новых рабочих мест и развитие приборной базы превратились в регулярную деятельность, необходимую для сохранения возрастных когорт в науке. Не менее значимой для исследователей является возможность участвовать в решении крупных задач, таких как федеральные научно-технические программы в сфере генетики, сельского хозяйства и синхротронно-нейтронных исследований.