В РФ создадут инжиниринговые центры для мелкосерийного производства
В России планируется создание инжиниринговых центров для решения прикладных задач, вплоть до мелкосерийного и малотоннажного производства. Об этом рассказал заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский в интервью «Ведомости. Науке».
По его словам, гранты на инжиниринговые центры можно получить только в случае, если у соискателя есть квалифицированный заказчик – индустриальный партнер.
Секиринский отметил, что формирование новых рабочих мест и развитие приборной базы превратились в регулярную деятельность, необходимую для сохранения возрастных когорт в науке. Не менее значимой для исследователей является возможность участвовать в решении крупных задач, таких как федеральные научно-технические программы в сфере генетики, сельского хозяйства и синхротронно-нейтронных исследований.