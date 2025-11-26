Ректор МИФИ: ни одна из ПИШ не закрылась после окончания госфинансирования
Ни одна из передовых инженерных школ (ПИШ) не закрылась после того, как завершился трехлетний срок ее государственного финансирования, который предусмотрен в проекте, заявил в интервью «Ведомостям» ректор МИФИ Владимир Шевченко.
«Пока "свидетельство о смерти" никому не выписано. Главное – не то, что кто-то «умер» или собирается, а то, что есть ядро школ, которые живы, здоровы и успешно «полетели» уже самостоятельно», – подчеркнул он.
По словам Шевченко, каждая образовательная организация выбирает свою стратегию по продолжению деятельности без бюджетных средств. Он отметил, что «не все они выживут». При этом ректор сказал, что в таком развитии событий в долгосрочной перспективе нет ничего страшного, так как это предусмотрено в дизайне проекта ПИШ.
Передовые инженерные школы – это федеральный проект, который реализуется с 2022 г. по инициативе Минобрнауки РФ. Компании – индустриальные лидеры софинансируют образовательные учреждения вместе с государством.