Общество

Ректор МИФИ: ни одна из ПИШ не закрылась после окончания госфинансирования

Ведомости

Ни одна из передовых инженерных школ (ПИШ) не закрылась после того, как завершился трехлетний срок ее государственного финансирования, который предусмотрен в проекте, заявил в интервью «Ведомостям» ректор МИФИ Владимир Шевченко.

«Пока "свидетельство о смерти" никому не выписано. Главное – не то, что кто-то «умер» или собирается, а то, что есть ядро школ, которые живы, здоровы и успешно «полетели» уже самостоятельно», – подчеркнул он.

По словам Шевченко, каждая образовательная организация выбирает свою стратегию по продолжению деятельности без бюджетных средств. Он отметил, что «не все они выживут». При этом ректор сказал, что в таком развитии событий в долгосрочной перспективе нет ничего страшного, так как это предусмотрено в дизайне проекта ПИШ.

Передовые инженерные школы – это федеральный проект, который реализуется с 2022 г. по инициативе Минобрнауки РФ. Компании – индустриальные лидеры софинансируют образовательные учреждения вместе с государством.

Владимир Шевченко: «Университеты владеют источником вечной молодости»
