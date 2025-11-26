Жителю Хабаровского края дали 17 лет за передачу данных о предприятии ОПК

10 ноября сотрудники ФСБ РФ задержали 45-летнего жителя Москвы, который собирал для украинских спецслужб данные о российском военном, в том числе о месте его жительства и автомобиле. По данным ведомства, он связался с представителями спецслужб украинской стороны, а также членами запрещенной на территории РФ террористической организации. Он выполнял задания куратора, в том числе собрал информацию о времени передвижения военнослужащего. Кроме того, он должен был совершить диверсию на железнодорожной станции в Подмосковье.