Главная / Общество /

Жителю Хабаровского края дали 17 лет за передачу данных о предприятии ОПК

Ведомости

Суд в Хабаровском крае приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы за передачу спецслужбам Украины сведений об оборонном предприятии. Об этом сообщила а Telegram-канале региональная прокуратура.

Предполагается, что обвиняемый будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 450 000 руб. с ограничением свободы на срок в 1,5 года.

Мужчину признали виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). 

По данным следствия, с августа по октябрь 2024 г. он связался через интернет с представителями спецслужб Украины и по их заданию передавал сведения о деятельности оборонного предприятия.

10 ноября сотрудники ФСБ РФ задержали 45-летнего жителя Москвы, который собирал для украинских спецслужб данные о российском военном, в том числе о месте его жительства и автомобиле. По данным ведомства, он связался с представителями спецслужб украинской стороны, а также членами запрещенной на территории РФ террористической организации. Он выполнял задания куратора, в том числе собрал информацию о времени передвижения военнослужащего. Кроме того, он должен был совершить диверсию на железнодорожной станции в Подмосковье.

