Главная / Общество /

ФСБ задержала москвича за передачу данных о российском военном на Украину

Ведомости

Сотрудники ФСБ РФ задержали 45-летнего жителя Москвы, который собирал для украинских спецслужб данные о российском военном, в том числе о месте его жительства и автомобиле. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, он связался с представителями спецслужб украинской стороны, а также членами запрещенной на территории РФ террористической организации. Он выполнял задания куратора, в том числе собрал информацию о времени передвижения военнослужащего. Кроме того, он должен был совершить диверсию на железнодорожной станции в Подмосковье.

Силовики также выяснили, что задержанный был намерен перейти на сторону ВС Украины, чтобы в дальнейшем участвовать в боевых действиях против России.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). Сейчас житель столицы находится под стражей, ему грозит лишение свободы на пожизненный срок.

9 ноября «РИА Новости» сообщало, что почти 10 россиян и иностранцев были арестованы в РФ по уголовному делу об участии в террористическом сообществе, сотрудничающим со Службой безопасности Украины (СБУ). По словам источника агентства, их арестовали по делу об «участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ». Сейчас они находятся в следственных изоляторах Москвы, в том числе в «Лефортово».

