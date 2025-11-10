ФСБ задержала москвича за передачу данных о российском военном на Украину

9 ноября «РИА Новости» сообщало, что почти 10 россиян и иностранцев были арестованы в РФ по уголовному делу об участии в террористическом сообществе, сотрудничающим со Службой безопасности Украины (СБУ). По словам источника агентства, их арестовали по делу об «участии в террористическом сообществе путем взаимодействия с СБУ». Сейчас они находятся в следственных изоляторах Москвы, в том числе в «Лефортово».