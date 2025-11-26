Минтранс предложил выписывать штрафы через систему распознавания лиц
Минтранс РФ предложил разрешить обработку биометрических данных без предварительного согласия и ввести систему штрафов для нарушителей правил на железной дороге. Предлагается также доработать закон о железнодорожном транспорте, чтобы установить автоматические камеры фотовидеофиксации в зонах повышенной опасности. Это следует из соответствующего документа.
В ведомстве пояснили такое решение ростом числа несчастных случаев на железнодорожных путях. По данным министерства, в 2024 г. было зафиксировано 1100 погибших, а за первые семь месяцев 2025 г. – 580.
Как сообщает «Коммерсантъ», в Центре биометрических технологий выразили сомнения в возможности реализации функции автоматического наложения штрафов на основе Единой биометрической системы (ЕБС). Там отметили, что такие предложения не имеют технической и нормативной основы.
В Минцифры подтвердили, что использование ЕБС возможно только с согласия граждан, а данные из системы не могут применяться в оперативно-розыскной деятельности.
21 ноября вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что эксперимент по сбору биометрических данных у въезжающих в Россию иностранцев позволил выявить более 1700 человек, которым запрещен въезд в страну.