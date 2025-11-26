Бюджет МИФИ превысил 14 млрд рублей

«Общий бюджет у нас более 14 млрд руб. <...> Основной по объему доход у нас, как и у всех государственных университетов России, – это субсидия на выполнение государственного задания, у нас это более 5 млрд руб.», – отметил он. Ректор объяснил, что субсидии выплачиваются в зависимости от количества студентов.