Бюджет МИФИ превысил 14 млрд рублей

Ведомости

Бюджет МИФИ составляет более 14 млрд руб., причем свыше 5 млрд руб. – это субсидии от государства, сообщил в интервью «Ведомостям» ректор университета Владимир Шевченко.

«Общий бюджет у нас более 14 млрд руб. <...> Основной по объему доход у нас, как и у всех государственных университетов России, – это субсидия на выполнение государственного задания, у нас это более 5 млрд руб.», – отметил он. Ректор объяснил, что субсидии выплачиваются в зависимости от количества студентов.

Шевченко рассказал, что платных студентов в МИФИ достаточно мало, и уточнил, что образовательному учреждению важны «талант и трудолюбие». По его словам, сейчас обычно качественное образование на платной основе становится в бакалавриате показателем «родителей студента», а не его самого.

Кроме того, более 2,5 млрд руб. составили доходы вуза в 2024 г. от выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в интересах внешних партнеров. Такие работы дают МИФИ наибольший вклад в значение комплексного индекса технологического лидерства, который, в свою очередь, входит в показатели программы «Приоритет-2030». Шевченко рассказал, что университет поставил цель нарастить вклад в этот индекс от типов доходов университета, не связанных с НИОКР.

Ректор в беседе с «Ведомостями» при этом выразил мнение, что вузы в США не занимаются образовательной деятельностью, а являются мощными инвестиционными фондами. Он заявил, что американские университеты прикрываются обучением. Студенты получают знания в рамках не полезных наук, а «всякой ахинеи», в том числе гендерных исследований, климатической повестки, а также других вещей, с которыми борется президент США Дональд Трамп, заключил Шевченко.

