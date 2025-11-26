Газета
ЦБТ раскритиковал идею штрафов по камерам за переход ж/д путей

Ведомости

Центр биометрических технологий (ЦБТ), оператор Единой биометрической системы, раскритиковал инициативу Минтранса о введении автоматических штрафов за незаконный переход железнодорожных путей с использованием камер и технологии распознавания лиц.

Сейчас привлечь человека к ответственности можно только в случае, если нарушение зафиксировали на месте сотрудники транспортной полиции. Для внедрения дистанционного штрафования Минтранс предлагает внести изменения в закон о персональных данных и разрешить обработку биометрии без согласия граждан – в целях контроля соблюдения правил на железной дороге, при проезде и переходе через пути.

В ЦБТ заявили, что такая инициатива противоречит базовым принципам обращения с биометрическими данными, закрепленным в федеральном законодательстве. Ключевой из них – добровольность регистрации биометрии. В организации напомнили, что россиянам гарантировано, что их биометрические данные не будут использоваться без их ведома, в том числе для наложения штрафов.

«Принуждение к сдаче биометрии запрещено законом, равно как и дискриминация тех, кто отказался регистрировать биометрию», – заявили в ЦБТ.

Там также подчеркнули, что функция автоматического наложения штрафов не может быть реализована на базе ЕБС ни с нормативной, ни с технической точки зрения.

В Минтрансе объясняли инициативу ростом числа несчастных случаев на железнодорожных путях. По данным ведомства, в 2024 г. на путях погибли 1100 человек, за семь месяцев 2025 г. – 580.

