ЦБТ раскритиковал идею штрафов по камерам за переход ж/д путей

В ЦБТ заявили, что такая инициатива противоречит базовым принципам обращения с биометрическими данными, закрепленным в федеральном законодательстве. Ключевой из них – добровольность регистрации биометрии. В организации напомнили, что россиянам гарантировано, что их биометрические данные не будут использоваться без их ведома, в том числе для наложения штрафов.